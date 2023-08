GAC-PE e Shopping Tacaruna lançam espaço exclusivo para recolher tampinhas plásticas

A- A+

O Piso L1 do Shopping Tacaruna conta agora com um espaço voltado exclusivamente para o depósito de tampinhas plásticas para reciclagem. A iniciativa em parceria com o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer - Pernambuco (GAC-PE) tem o objetivo conscientizar a população sobre a importância de reduzir a quantidade de resíduos não biodegradáveis no meio ambiente, além de trazer recursos financeiros para custear as atividades da instituição sem fins lucrativos. O lançamento da ação aconteceu nesta quarta (16).



Para a presidente do GAC-PE, Vera Morais, a parceria é de fundamental importância para o custeio das atividades da instituição, que oferece assistência humanizada no tratamento de crianças e jovens com câncer, em situação de vulnerabilidade social, no Recife. “Cada tampinha doada é repassada para associações de catadores, para que sejam reutilizadas, recicladas e revertidas em recursos financeiros para que o GAC continue assistindo os pacientes oncológicos e seus familiares”, explica.



De acordo com a gerente de marketing do Shopping Tacaruna, Yolanda Celeste, a iniciativa reforça o compromisso socioambiental do centro de compras. “Uma tampinha que iria para o lixo, deixa de ser lixo e ajuda o meio ambiente, as crianças e famílias assistidas pelo GAC. Então, eu vejo que o shopping tem esse papel social, de ser veículo, porque quem vai trazer o material são os nossos clientes”, ressalta.

As tampinhas podem ser entregues no Piso L1 do Shopping Tacaruna, próximo ao Boticário, no bairro de Santo Amaro, no Recife. De segunda a sábado, das 9h às 22h e aos domingos de 12h às 21h.



Que tipos de tampinhas plásticas você pode doar?



Cozinha: margarina, manteiga, requeijão, achocolatado, maionese, ketchup, temperos, garrafas pet, leite, leite em pó, fórmulas infantis, suplementos alimentares, suco, água de coco, fermento em pó, sorvete etc;



Área de serviço: amaciante, sabão líquido, água sanitária, álcool, desinfetante, limpa odores em geral, lustra móveis, detergente;



Banheiro: shampoo, condicionador, cremes de tratamento, hidratante, creme dental, acetona, sabonete líquido.

