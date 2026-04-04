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Guangzhou Automobile Group GAC registra forte crescimento no mercado externo no primeiro trimestre de 2026 Modelo se consolidou como um dos destaques da marca em diversos países

A GAC manteve forte ritmo de crescimento no mercado externo em março, com vendas mensais de 17.031 unidades de suas marcas próprias. As vendas acumuladas do 1º trimestre foram de 42.165 unidades, um aumento de 86% ano a ano. Movida pela estratégia "One GAC 2.0" e pelo conceito "GAC movida por tecnologia, ampliando sua presença global com um ecossistema de cadeia completa", a empresa acelera a transição de um modelo centrado na exportação de produtos para uma atuação operacional de alcance global.

O AION V seguiu entre os destaques de desempenho, com alta de 321% nas vendas em março na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com interior espaçoso, cabine inteligente, sistemas avançados de assistência ao motorista e autonomia de 510 km, o modelo se consolidou como um dos destaques da marca em diversos países.

Regionalmente, a zona Ásia-Pacífico continuou na liderança. Singapura e Tailândia registraram altas de 304% e 99% nas vendas, respectivamente, na comparação anual.

A Hong Kong SAR alcançou um avanço histórico: o volume no atacado se aproximou de 2.000 unidades em março, com mais de 2.500 documentos de registro de veículos apresentados. Ela ficou em terceiro lugar no ranking de registros locais, o melhor resultado de sua história.

A GAC lançou seis modelos de destaque em Hong Kong, estabeleceu uma rede de vendas com cobertura total e implementou um sistema logístico expresso dedicado para reduzir drasticamente os prazos de entrega.

Na Europa, houve avanço consistente, com crescimento de 37% em Portugal e de 300% na Polônia na comparação com o mês anterior. O AION UT começou a sair da linha de produção na Áustria, marcando um passo importante na manufatura local.

Nas Américas, as vendas no Uruguai dispararam 567% na comparação anual, enquanto a Colômbia registrou alta de 283% no mesmo período. O AION UT recebeu o prêmio de melhor veículo elétrico compacto na Bolívia, enquanto o GS4 MAX foi eleito "Melhor SUV".



A GAC também aprofundou a presença de sua marca por meio de ações de grande impacto. No Salão Internacional do Automóvel de Bangcoc, a empresa lançou sua primeira marca de serviços no exterior, a GAC CARE. Na América do Sul, a empresa patrocinou o Campeonato TC2000 e firmou parceria com o Millonarios Fútbol Club, da Colômbia. Na Etiópia, a GAC inaugurou uma loja-conceito em Adis Abeba, onde apresentou quatro modelos 100% elétricos



De Hong Kong à Europa, e da África às Américas, a GAC vem consolidando sua filosofia "In Local, For Local" ("No mercado local, para o mercado local"), alcançando não apenas crescimento nas vendas, mas também identificação de valor com os consumidores. Daqui para frente, a GAC seguirá avançando em sua operação local nos mercados em que atua, ampliando sua rede global de serviços e oferecendo soluções de mobilidade inteligente e de baixo carbono em todo o mundo.



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