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Agro GAFFFF conecta campo e cidade em debate sobre o futuro do agronegócio Edição do evento reuniu produtores, empresários e especialistas; Eduardo de Queiroz Monteiro participou de painel sobre as potencialidades do Nordeste

O Global Agribusiness Festival (GAFFFF), um dos principais encontros do agronegócio brasileiro, reuniu mais de 30 mil participantes no Nubank Parque, em São Paulo, para discutir os desafios, as tendências e as oportunidades do setor. O evento, promovido pela Datagro - Consultoria Agrícola Independente, realizado quinta e sexta-feira, contou com uma programação que conecta o campo e a cidade por meio de debates sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade, gestão, acesso a mercados e novas formas de agregar valor à produção.

Em sua terceira edição, o GAFFFF reuniu produtores, empresários, investidores, especialistas, startups e lideranças do agronegócio. A programação combinou mais de 90 horas de conteúdo técnico, painéis com autoridades e representantes do setor, feira de negócios, gastronomia e atividades ligadas à cultura do agro.

O painel “O Nordeste que Surpreende”, realizado na sexta-feira, dentro da agenda de ESG, Clima & Sustentabilidade, foi um dos destaques do encontro. O debate reuniu nomes de diferentes segmentos da economia nordestina para discutir as potencialidades e os desafios da região.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro foi o único representante do setor sucroenergético entre os nomes do Nordeste que participaram como painelistas. A participação do empresário levou ao debate a perspectiva do segmento de açúcar e energia sobre as potencialidades da região e sua capacidade de impulsionar negócios, inovação e desenvolvimento sustentável.

Eduardo de Queiroz Monteiro destacou ainda as condições de vantagem e desvantagem da lavoura e da agroindústria sucroenergética nordestina em relação a outras regiões do país. Segundo ele, entre os fatores que favorecem o Nordeste estão as condições logísticas, especialmente a proximidade dos portos, que facilita o escoamento da produção.

O painel foi moderado pelo sócio-fundador do escritório Farias e Moreira Advogados, do Recife, Taney Farias. Também participou como palestrante o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC), de Natal, Itamar de Paiva Rocha.

A proposta do GAFFFF é aproximar diferentes setores da cadeia produtiva e ampliar o debate sobre o papel do agronegócio na economia, na sustentabilidade e na vida cotidiana, reunindo em um mesmo espaço conteúdo técnico, negócios, cultura e gastronomia.

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