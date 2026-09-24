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Economia Galapagos Capital chega ao Recife com foco em gestão de ativos e crédito corporativo Unidade instalada no JCPM Trade Center mira atendimento a empresários pernambucanos

A gestora de investimentos Galapagos Capital inaugura, nesta quinta-feira (24), uma unidade no Recife. Localizado no edifício JCPM Trade Center, no bairro do Pina, o escritório marca a entrada física da empresa no mercado pernambucano e a expansão de suas operações no Nordeste. A companhia soma atualmente mais de R$ 40 bilhões em ativos sob gestão.

A operação local é comandada pelo consultor de investimentos Victor Aracaty. A estrutura prevê a prestação de serviços de gestão patrimonial (wealth management), administração de recursos (asset management), estruturação de operações de crédito corporativo e assessoria em processos de fusões e aquisições (M&A).

A escolha da capital pernambucana fundamenta-se no peso econômico do estado na região. A instituição busca captar negócios em setores consolidados e emergentes da economia pernambucana, como as cadeias sucroenergética, de logística, tecnologia, saúde, construção civil e os projetos de energia renovável localizados no Agreste e no Sertão.

De acordo com o sócio e diretor de Wealth Management da empresa, Arnaldo Curvello, a presença física visa atender à demanda por organização patrimonial e financiamento de expansão das empresas locais.

"Pernambuco reúne uma economia diversificada, que gera novos patrimônios e demanda soluções financeiras para diferentes estágios de desenvolvimento. Estar no Recife nos permite entender as necessidades de cada setor e acompanhar de perto as decisões de famílias e empresários", afirmou o executivo.





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