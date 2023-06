Galaxy Z Flip 3 domina buscas por celulares dobráveis, aponta levantamento da OLX

A- A+

Levantamento feito pela OLX apontou o Galaxy Z Flip 3, da Samsung, como o celular dobrável mais procurado pelos usuários da plataforma. Segundo a pesquisa, divulgada na última terça-feira (27), além do aparelho, são destaques também as outras gerações de dobráveis da linha Z Fold (também da sul-coreana), além do modelo G8x Thinq, da LG.

Ao todo, a pesquisa da plataforma de vendas on-line revelou os seis aparelhos com maior procura, venda e anúncios na plataforma entre janeiro e abril deste ano. No ranking, o LG G8x Thinq saiu na frente dos concorrentes da Samsung quando se trata de economia. Ele é encontrado na plataforma por um preço médio de R 1.400, o que representa, segundo o estudo, uma economia de 59% em relação a um modelo novo da marca. Para os celulares da Samsung, o valor varia entre R$ 2.792 (o Galaxy Z Flip 3) até R$ 7.012, o Galaxy Z Fold 4.

Celulares dobráveis no Brasil e no mundo

Atualmente, a oferta de celulares dobráveis vem aumentando no mercado brasileiro. Recentemente, a Motorola voltou a oferecer celulares dobráveis no varejo nacional ao lançar o Razr 40 e o Razr 40 Ultra - traz a maior tela externa em um celular flip já lançado. A empresa, subsidiária da Lenovo, une-se à Xiaomi (com o Mi Fold 2), a LG e a Samsung. Essa última, inclusive, deve renovar sua linha de aparelhos dobráveis no final de julho, durante o Galaxy Unpacked deste ano.

Rumores apontam que a empresa sul-coreana vai seguir a linha da Motorola e lançar o Galaxy Z Flip 5 com uma tela externa maior do que o display atual, além de um novo Galaxy Z Fold 5, seu dobrável mais robusto. Outro que também deve chegar por aqui no segundo semestre é o Honor Magic VS.

Vale ressaltar que, globalmente, o mercado de celulares dobráveis oferece ainda mais aparelhos. Um estudo da consultoria IDC (Internacional Data Corporation), por exemplo, aponta que, em relação a 2022, a venda de aparelhos dobráveis no mundo crescerá cerca de 50% neste ano, podendo atingir mais de 21,4 milhões de unidades comercializadas.

Veja também

Shopping RioMar Recife Saldão de Férias RioMar oferece descontos de até 70% em diversos segmentos