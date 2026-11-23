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BRASIL Galípolo afirma que BC pode conciliar estabilidade de preços e redução da desigualdade Galípolo fez a avaliação durante participação do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026, quando analisava o mercado de crédito

Na mesma linha defendida pelo Ministério da Fazenda, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 23, que é possível construir uma saída entre redução de desigualdade e objetivos de estabilidade e preço.



"Estabilidade e preço são das coisas mais importantes para a gente conseguir reduzir a desigualdade. Então, existe uma tensão que ocorre disso. O que eu acho que existe uma oportunidade para a gente conseguir dar passos na direção de conseguir essa harmonia e avançar, atendendo tanto o que saiu das urnas, quanto aquilo que é demandado por quem financia, em última instância, o governo", afirmou.

Galípolo fez a avaliação durante participação do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026, quando analisava o mercado de crédito.

Segundo ele, a intenção do BC é aumentar a conscientização da população sobre a tomada de financiamentos e, ao mesmo tempo, nortear as instituições financeiras. A autoridade monetária, enfatizou, vem tomando medidas relativas a questões estruturais.

O presidente do BC lembrou ser "normal" que as pessoas em todo o mundo complementem seu poder aquisitivo com crédito. "E, geralmente, com crédito emergencial, que são aqueles créditos que cobram mais caro. Este processo que acontece no mundo todo, no Brasil é acentuado por uma dinâmica de inclusão bancária. O Pix também colaborou muito nesse sentido", considerou, citando também transformações tecnológicas.





Galípolo voltou a dizer que as práticas internacionais devem ser avaliadas de perto e, quando possível, replicadas internamente - sem haver uma tentativa diferente ou desculpa em relação ao quadro doméstico. "Me incomoda muito a sociologia da jabuticaba", resumiu.

O presidente do BC reforçou que, do ponto de vista de estabilidade, o sistema financeiro está "absolutamente sólido". A preocupação existente é do ponto de vista das famílias e de algumas empresas que estão mais endividadas. "Não é fácil compatibilizar as demandas, recuperar e reparar uma sociedade que é desigual do ponto de vista econômico, com os objetivos de estabilidade e preço. Ainda que a estabilidade e preço sejam das coisas mais importantes para a gente conseguir reduzir a desigualdade", pontuou, explicando a questão da harmonia entre o resultado da eleição e preços.

Para ele, quanto mais tempestivo for o movimento, menor será a tensão que está sendo gerada no endividamento das famílias e nas empresas. "Um banqueiro central não pode ficar preso no ruído e no barulho do debate das redes sociais, em última instância", alertou. Recentemente, houve uma onda de debates nas redes por causa da cobrança ao governo reeleito pelo mercado financeiro de ajuste fiscal. De outro lado, membros do Partido dos Trabalhadores criticaram a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atender essa demanda do setor privado. "Isso demanda harmonizar uma regra geral com regras internas. Me parece que isso é absolutamente viável de ser feito sem olhar com paixão, nem com otimismo, nem com pessimismo."

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