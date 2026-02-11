A- A+

BANCO CENTRAL Galípolo agradece a Haddad e a diretor-geral da PF por apoio no caso Master Banqueiro central agradeceu especificamente pelas declarações de Haddad em evento

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, agradeceu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pelo apoio fornecido no caso do Banco Master. A fala ocorreu durante um evento do BTG Pactual, em São Paulo nesta quarta-feira (11).

O banqueiro central agradeceu especificamente pelas declarações de Haddad no mesmo evento. Na terça (10), o ministro disse que o Master teve um "crescimento exponencial" até 2024, que foi estancado pela gestão de Galípolo à frente do BC.

"Tem sido um parceiro de sempre, o ministro Fernando Haddad. Então, agradecê-lo", disse o presidente do BC.

Galípolo também afirmou que Andrei Rodrigues tem uma "competência fantástica" e teve atuação "diligente, corajosa e técnica" no processo do Master.

Antes de liquidar o banco, em novembro de 2025, o BC informou à PF sobre vendas de créditos falsos no valor de R$ 12,2 bilhões do Master para o Banco de Brasília (BRB), que deram origem à operação Compliance Zero. "O mercado financeiro fica com uma grande dívida com a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho fantástico", disse.



