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AUTONOMIA Galípolo: BC apoia proposta da AGU para PEC de autonomia; relator está de acordo "É muito importante que a gente consiga dar serenidade ao processo de aprovação da PEC", acrescentou o banqueiro

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a autoridade monetária apoia a proposta da Advocacia-Geral da União (AGU) para a PEC da autonomia do BC (65/2023) e disse que o relator da proposta, o senador Plínio Valério (PSD-AM), também está de acordo com ela.

"Só me resta, de novo, pedir ajuda para que a gente possa avançar nesse tema de mais alta relevância", disse. "É muito importante que a gente consiga dar serenidade ao processo de aprovação da PEC", emendou o banqueiro central, que frisou haver preocupação com o calendário político e detalhou que já pediu ajuda aos senadores para avançar com a matéria.

Galípolo enfatizou a importância do trabalho feito pelo BC, e ressaltou que as tecnologias desenvolvidas dentro da autarquia estão impedindo novos golpes contra instituições financeiras.

Nessa toada, frisou a importância de repor quadros da autoridade monetária para permitir mais instâncias colegiadas e que a autarquia consiga acompanhar tecnologias desenvolvidas por outros bancos centrais.



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