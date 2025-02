A- A+

COPOM Galípolo: BC quer ter certeza de que dados estejam indicando tendência, em vez de volatilidade As declarações foram dadas em reunião com empresários promovida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pregou cautela na reação a dados de alta frequência que sugerem desaceleração da economia brasileira, frisando que a autoridade monetária espera por maior clareza para concluir se a perda de tração na atividade é mesmo uma tendência.

"O que já dissemos na ata, e tenho reforçado, é que num passado recente, esses dados de alta frequência, que apresentam maior volatilidade, às vezes se apresentaram de uma maneira que pareciam confirmar uma tendência e depois isso não se confirmou", declarou.

E acrescentou: "Por isso é importante que o Banco Central tenha o tempo necessário para poder consumir esses dados e ter clareza se não estamos assistindo simplesmente uma volatilidade desses dados de alta frequência, e ter certeza se estamos conseguindo observar uma tendência."

As declarações foram dadas em reunião com empresários promovida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e em conjunto com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).

Ao mesmo tempo em que observa como a atividade pode impactar o cenário inflacionário, o BC, salientou Galípolo, tem a preocupação de não reproduzir volatilidade, de modo a não amplificá-la.

A resiliência econômica, apesar dos juros altos, desafiou a política monetária, levando a uma taxa de juro que caminha a um cenário historicamente mais restritivo, comentou o presidente do BC. "É sempre de se esperar que autoridade monetária tenha uma ação preventiva."

Galípolo disse ainda aos empresários que tenta separar a política monetária de agendas que transcendam este tema.



Veja também