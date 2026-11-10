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Banco Central Galípolo defende atuação do BC contra inflação Presidente do Banco Central participou do ABRACAM Speech 2026, evento da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, comparou nesta terça-feira a atuação da autoridade monetária no combate à inflação à administração de um “remédio cavalar”, cujos efeitos colaterais são considerados menos prejudiciais do que permitir que a "doença" avance.

A declaração foi feita durante o ABRACAM Speech 2026, evento da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo, que celebra os 25 anos da entidade.

Na semana passada, na primeira reunião após as eleições, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu interromper o ciclo de corte da taxa básica de juros, a Selic, e manteve os atuais 13,75% ao ano.

O patamar, considerado alto, tem sido alvo de debates de economistas que tentam influenciar a política econômica do governo Lula 4.

A comparação foi feita ao abordar o papel da política monetária diante de uma inflação persistente. Na avaliação do presidente do BC, os juros elevados podem provocar efeitos adversos sobre a atividade econômica, mas o custo de não combater a alta de preços pode ser ainda maior.

— O papel do Banco Central é de um médico que não é um clínico geral. É de uma doença específica, chamada inflação, e que é sempre demandada dar doses cavalares de antitérmico para o paciente. Tem consciência de que o antitérmico tem doses cavalares, tem efeitos colaterais para o paciente, mas esses efeitos colaterais são menores do que deixar a doença desnaturar o paciente. Eventualmente, a dose vai ser maior — afirmou Galípolo.

Galípolo argumentou que a política monetária precisa considerar não apenas a inflação corrente, mas também a percepção de risco dos investidores, construída ao longo de décadas de instabilidade econômica e desvalorizações cambiais.

Segundo ele, a memória de sucessivos choques cambiais continua influenciando a forma como investidores avaliam os ativos brasileiros.

Mesmo em períodos de maior estabilidade, a possibilidade de uma nova desvalorização do real entra na conta de quem decide aplicar recursos no país. Para ele, esse componente de risco não desaparece apenas com reformas técnicas ou mudanças no funcionamento do mercado.

Desde o início do governo Lula 3, no entanto, há uma expectativa de que a taxa de juros diminua tendo em vista a aprovação da Reforma Tributária e do Marco legal das garantias. A morosidade da queda virou motivo de insatisfação do presidente com a atuação de Galipolo.

Durante a palestra o presidente do BC também contestou a interpretação de que o fato de a dívida pública brasileira ser predominantemente denominada em reais eliminaria parte importante do risco para os investidores.

Na avaliação dele, tanto residentes quanto estrangeiros comparam os retornos dos ativos brasileiros com alternativas disponíveis no mercado internacional, inclusive aplicações em dólar.

Credibilidade

Ao longo da apresentação, o presidente do BC também abordou a relação entre câmbio, credibilidade e juros no Brasil.

Ele argumentou que a percepção de risco dos investidores não depende apenas de fatores técnicos, mas também da memória de episódios de instabilidade econômica e cambial.

— A credibilidade é construída com tempo — afirmou. Você só vai conseguir, com toda a credibilidade, uma redução duradoura do risco percebido se você conseguir passar um período longo sem a ocorrência do choque

Galípolo também chamou atenção para a composição da dívida pública brasileira e para o peso crescente dos títulos pós-fixados, atrelados à taxa básica de juros. Segundo ele, esse cenário aumenta a importância da política monetária na dinâmica de financiamento do país.

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