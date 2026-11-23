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Banco Central Galípolo: dentro do governo não há qualquer debate sobre meta de inflação, é zero Presidente do Banco Central avaliou ser possível que o calor do debate público sobre o assunto tenha corroborado para emagrecer o tema

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 23, que não há hoje no governo qualquer tipo de debate sobre alterar a meta de inflação, cujo alvo hoje é de 3%. "Dentro do governo não há qualquer tipo de debate sobre mudança de meta, mudança do sistema. Zero, zero", frisou.

Galípolo avaliou ser possível que o calor do debate público sobre o assunto tenha corroborado para emagrecer o tema.

"Não vejo nenhum tipo de debate dentro do governo ou alguém comentando sobre isso", enfatizou o banqueiro central.

Galípolo participou do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026.

O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.

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