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Galípolo depôs à PF como testemunha no caso Master

O depoimento foi confirmado pela PF, mas não há, até o momento, detalhes do teor dos esclarecimentos prestados pelo presidente do BC

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Presidente do BC, Gabriel GalípoloPresidente do BC, Gabriel Galípolo - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, depôs nesta terça-feira (6) na condição de testemunha, no inquérito que investiga fraudes envolvendo o caso Master.

O depoimento foi confirmado pela PF, mas não há, até o momento, detalhes do teor dos esclarecimentos prestados pelo presidente do BC.

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Galípolo confirmou que prestaria depoimento à PF no fim de setembro, depois de ser intimado pela entidade para prestar esclarecimentos sobre a fiscalização do Banco Master. Além de Galípolo, o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto também foi intimado como testemunha.

O depoimento de Galípolo realizado nesta terça-feira não consta até o momento na agenda oficial do banqueiro central, disponível no site do BC.

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