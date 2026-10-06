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depoimento Galípolo depôs à PF como testemunha no caso Master O depoimento foi confirmado pela PF, mas não há, até o momento, detalhes do teor dos esclarecimentos prestados pelo presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, depôs nesta terça-feira (6) na condição de testemunha, no inquérito que investiga fraudes envolvendo o caso Master.

O depoimento foi confirmado pela PF, mas não há, até o momento, detalhes do teor dos esclarecimentos prestados pelo presidente do BC.

Galípolo confirmou que prestaria depoimento à PF no fim de setembro, depois de ser intimado pela entidade para prestar esclarecimentos sobre a fiscalização do Banco Master. Além de Galípolo, o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto também foi intimado como testemunha.

O depoimento de Galípolo realizado nesta terça-feira não consta até o momento na agenda oficial do banqueiro central, disponível no site do BC.

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