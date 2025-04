A- A+

BANCO CENTRAL Galípolo: "Difícil encontrar um BC que tenha passado por tantos desafios quanto o do Brasil" Fala foi em evento pelos 60 anos do Banco Central do Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira, 2, que, independentemente do momento da história, presidir a autoridade monetária de um País é desafiador. Ele disse, no entanto, que é difícil encontrar um BC que tenha passado por tantos desafios e com tamanha intensidade como o Brasil.

"Os desafios são elevados em qualquer tempo e qualquer lugar, mas é difícil encontrar algum Banco Central que tenha passado por tantos desafios e com tamanha intensidade como o Banco Central do Brasil passou", disse ele durante cerimônia de comemoração dos 60 anos do BC.

Durante sua fala, Galípolo ressaltou que se sentiu abraçado por todos os ex-presidentes da autoridade monetária. Disse ainda que tem orgulho de ter passado pela transição do BC independente.

