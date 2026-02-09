A- A+

CASO MASTER Galípolo diz agradecer a Deus por passar processo como caso Master tendo Lula como presidente Apoio e experiência de Lula fornecem "certeza e tranquilidade" para o trabalho de supervisão, diz presidente do banco Central

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, agradeceu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo apoio à condução do BC para o caso Master, que teve liquidação extrajudicial decretada em novembro. "Eu agradeço a Deus de estar passando por um processo como esse tendo Lula como presidente", afirmou, durante evento organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

Ele citou declarações em que Lula reforçou a autonomia do BC e da Polícia Federal.

Segundo Galípolo, o apoio fornece "certeza e tranquilidade" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência de Lula.

"O que essa experiência traz para que a gente consiga desenvolver nosso trabalho é muito importante", destacou o presidente do BC.

