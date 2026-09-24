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Galípolo diz que BC está preocupado com oferta de crédito agressiva ou predatória e prepara medidas

Ações devem mirar as linhas mais arriscadas, com custo mais caro, normalmente sem garantia

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De acordo com Galípolo, essas medidas devem envolver as linhas mais arriscadas, com custo mais caro, normalmente sem garantia.De acordo com Galípolo, essas medidas devem envolver as linhas mais arriscadas, com custo mais caro, normalmente sem garantia. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o órgão está preocupado com a oferta de crédito "agressiva" ou "predatória" e que vai lançar gradativamente um conjunto de medidas para tentar limitá-la, assim como ações para aumentar a consciência dos consumidores sobre suas decisões de empréstimo.

— Do ponto de vista de estabilidade, estamos preocupados com oferta de crédito agressivo ou até predatório. Medidas independem do momento de ciclo econômico — disse, em entrevista coletiva à imprensa.

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De acordo com Galípolo, essas medidas devem envolver as linhas mais arriscadas, com custo mais caro, normalmente sem garantia. Ele citou que a inadimplência do cartão de crédito está em 65%, percentual que indica um problema de design na modalidade, uma herança no Brasil do cheque pré-datado.

De outro lado, segundo o presidente do BC, o órgão também está estudando iniciativas que criem "atritos" na experiência do cliente para permitir que a pessoa consiga pensar com mais calma e criar consciência sobre suas decisões.

— Por isso que citei medidas de mais consciência, relacionadas a criar atrito na experiência, para ter consciência, prevenção, e combate a esse crédito mais predatório e agressivo. Estamos nos debruçando sobre essas medidas — disse. —Muitas vezes a experiência, a jornada do cliente, tem um peso grande na escolha da linha de crédito, no consumo do serviço financeiro que tem sido apresentado.

Em relação a experiências internacionais, Galípolo citou que as iniciativas são bastante variadas. Vão desde a classificação da pessoa em uma situação de superendividamento ou vulnerabilidade, em que ela precisa autorizar antes a oferta de crédito, criando essa consciência, até a experiência de Singapura, em que o BC local define quem pode receber cartão de crédito.

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