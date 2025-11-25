A- A+

Galípolo diz que BC faz auditoria no BRB para avaliar ativos repassados por Master

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou que órgão realiza uma auditoria para avaliar se estão adequados os novos ativos repassados pelo Banco Master ao BRB em virtude da reversão da operação de venda de carteiras de crédito (direitos sobre empréstimos) questionada pelo órgão e investigada pela Polícia Federal (PF).

Após encontrar irregularidades na operação, que totalizou R$ 12,2 bilhões, a área de supervisão do BC determinou que a compra fosse desfeita, para repor o balanço do BRB.

Diante da crise de liquidez, contudo, a maior parte da substituição foi feita por meio de ativos do Master, que geram dúvidas sobre sua solidez. Caso haja problemas, a situação pode ensejar a injeção de capital do governo do Distrito Federal, no banco estatal.

— Temos um desfazimento das operações por outros ativos. E o que o BC faz uma auditoria sobre esses ativos — disse Galípolo em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. nesta terça-feira. — O risco que o BC vai olhar na auditoria é entender se os ativos estão adequados, se as garantias existem — explicou o presidente do BC.

Segundo Galípolo, a discussão do valor de ativos não listados em bolsa sempre abre muito espaço para debate e só é possível saber no momento da venda realmente quanto valem.

— A partir das operações que a fiscalização entendeu que não cumpria as informações necessárias, o processo foi questionado, ao ser questionado começou o desfazimento, mas isso não faz que o BC não tenha que informar ao MPF.

Questionado pelos senadores, o presidente do BC disse ainda que não cabe ao BC avaliar as motivações do BRB em realizar a operação, mas sim aos órgãos de investigação.

— Várias questões foram colocadas sobre motivações, mas escapam dessa esfera de liquidez, passa para esfera de PF, MPF e Justiça.

