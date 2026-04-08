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Banco Central Galípolo diz que BC não encontrou nenhum indício de atuação do Campos Neto a favor do Master Atual presidende do BC disse que liquidação de banco não poderia ter sido decretada antes

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a sindicância interna do Banco Central (BC) não encontrou nenhum índice de que seu antecessor, Roberto Campos Neto, tenha atuado para favorecer o Banco Master ou Daniel Vorcaro.

Daniel Vorcaro assumiu o controle do Banco Master no início do mandato de Campos Neto como presidente do BC, em outubro de 2019. Antes, em fevereiro de 2019, o pedido havia sido rejeitado pela origem de recursos de capital mínimo. Depois, foram apresentados novos recursos e a área técnica considerou que o problema estava solucionado.

— Não há nenhum processo de auditoria ou sindicância nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos Neto.

Em outro momento, Galípolo foi questionado pelo presidente da CPI do Crime Organizado, Fabiano Contarato (PT-ES), se tinha algum conhecimento de que Campos Neto tenha atuado para evitar a liquidação ou intervenção no Master ao longo de 2024.

— A sindicância que foi feita não encontrou nada nesse sentido.

Galípolo ainda disse que sabe que Campos Neto pediu duas análises mais aprofundadas sobre negócios do Master. O primeiro pedido foi feito em 2023 ao então diretor de Fiscalização, Paulo Souza, para avaliar a carteira do banco.

Souza hoje é investigado pela Polícia Federal pela suspeita de atuar como "consultor informal" de Daniel Vorcaro, dono do Master, e foi afastado do BC.

Depois, em 2024, foi solicitada uma análise dos ativos do Master para três escritórios de advocacia.

O presidente do BC também avaliou que a liquidação do Master não poderia ter sido decretada antes, porque o BC tem ritos a seguir.

— Eu cheguei em janeiro de 2025, tive que seguir todos os ritos para que estivéssemos bem calçados e ainda estou respondendo a processos de órgãos de controle sobre se a liquidação não foi feito de forma precipitada. Tem essa dificuldade de passar por todo rito para evitar questionamentos.

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