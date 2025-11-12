A- A+

COPOM Galípolo diz que BC não indicou próximos passos: "Se entendeu algum sinal, entendeu errado" Ele destacou que a comunicação da autarquia reflete a leitura atual do colegiado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reafirmou nesta quarta-feira, 12, o compromisso da autarquia com a meta de inflação e reforçou que não há sinais na comunicação do BC sobre os passos futuros na condução da política monetária. "Se você entendeu algum sinal na comunicação sobre o futuro, entendeu errado", disse Galípolo.

Ele destacou que a comunicação da autarquia reflete a leitura atual do colegiado, em uma postura "humilde e modesta perante a incerteza".

Galípolo disse que entende ser normal o debate sobre o que será - e o que não será feito - nos próximos passos do Banco Central e reforçou a atuação da instituição. "Esse é um BC que tem calcado a sua comunicação em fatos e dependência de dados", afirmou, durante apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, em São Paulo.

Ele ainda afirmou que, no serviço público, talvez o Banco Central tenha o objetivo "mais claro de todos", que é perseguir a meta de inflação. "Está bem claro porque estamos com taxa de juros em patamar restritivo", reiterou.

Efeito lento e gradual

O presidente do Banco Central reiterou que a política monetária está surtindo efeito na economia, ainda que de forma lenta e gradual.

De acordo com ele, a taxa de juros aumentou o custo de capital para famílias e empresas.

"O aumento do custo de capital não gerou uma queda, mas uma desaceleração no crescimento", disse Galípolo.

Isenção do IR

Galípolo enfatizou que a decisão do BC de incorporar um efeito da isenção do Imposto de Renda (IR) no cenário de referência é preliminar e reflete a postura dependente de dados do BC. "Existe claramente um trade-off entre estar mais dependente de dados e coletá-los para que a gente vá aprendendo com ele e incorporando. Até agora, essa estratégia se pagou", afirmou.

Ele comparou a incorporação preliminar da medida nas projeções do BC com a incorporação de medidas como o pagamento de precatórios e a liberação de crédito consignado privado. "Vamos continuar assistindo para entender qual é o desdobramento e qual é o impacto efetivo de uma medida como essa, em uma conjuntura como essa descrita no relatório", ressaltou.

O presidente do BC ainda voltou a repetir que o colegiado segue desconfortável com a desancoragem das expectativas de inflação em todos os horizontes.

Veja também