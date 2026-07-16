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Economia Galípolo diz que BC seguirá fornecendo o Pix como algo gratuito, seguro e instantâneo, após críticas De acordo com Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com essa nova tarifa, cerca de 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, usou a entrevista coletiva em que o governo Lula tratou do tarifaço dos Estados Unidos para rebater as críticas americanas ao Pix. O sistema brasileiro de pagamentos foi usado pelos EUA como uma das razões para a taxa de 25%, anunciada nesta quarta-feira.

– O argumento contra o Pix é o caso mais flagrante que tentam criar uma lógica para aplicar tarifas – disse. – Vamos seguir fornecendo o Pix como algo gratuito, seguro e instantâneo.

De acordo com Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com essa nova tarifa, cerca de 18% das exportações brasileiras para os EUA serão atingidas. Isso equivale a US$ 7,4 bilhões, considerando o ano de 2024.

A decisão americana foi tomada após a investigação da Seção 301 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). A investigação tratava de acusações sobre supostas práticas desleais de comércio e apurava se ações do Brasil, como o uso do Pix, o desmatamento ilegal e a dificuldade dos EUA em ter acesso ao mercado de etanol brasileiro, prejudicariam as empresas americanas.

Por isso, o governo Lula reuniu diversas autoridades para rebater as acusações americanas.

– A argumentação seria mais ou menos como tentar dizer que criar saneamento básico comprometeria receita de caminhão-pipa – disse Galípolo.

Ele afirmou que o cartão cresceu 150% desde a criação do Pix, rebatendo argumentos de que esse sistema teria prejudicado empresas americanas.

– Pix foi benéfico para quem demanda e para quem oferta.

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