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Banco Central Galípolo diz que equilíbrio é chave para mix de menos tensão entre políticas fiscal e monetária Dentro dessa análise, mencionou que há uma discussão global sobre affordability e sobre os limites do BC em mirar a inflação enquanto as pessoas vivem o nível de preço

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 23, que a movimentação do câmbio não dá conta de explicar sozinha o avanço registrado nas expectativas de inflação de 2028, 2029 e 2030. "Tem mais coisa para se aprender", disse Galípolo, que avaliou que as expectativas hoje refletem também preocupações com o desenho de regras e gatilhos da política fiscal que, se não endereçados, podem perpetuar um problema. Como exemplo, citou a questão das renúncias fiscais.

O presidente do BC retomou a discussão sobre a harmonia entre política fiscal e monetária colocada na comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) e destacou que a questão do equilíbrio do mix de política econômica no Brasil passa por problemas estruturais complexos.

Dentro dessa análise, mencionou que há uma discussão global sobre affordability e sobre os limites do BC em mirar a inflação enquanto as pessoas vivem o nível de preço. Essa dinâmica resulta em um desconforto, disse.

No Brasil, nos últimos quatro anos, emendou, é possível que esse desconforto tenha sido atenuado pelo aumento do poder de compra da renda média do trabalhador. Essa recomposição do poder de compra, porém, pressiona a inflação.

"Se você deixar a inflação correr, você vai chutar o balde que você está querendo alcançar ainda mais longe. Você vai ficar ainda mais distante. Então isso coloca um mix de política que tensiona as duas políticas, mas não é por maldade ou qualquer coisa desse tipo. Existem demandas, efetivamente, que são legítimas, democraticamente legítimas, que impõem essa condição", ressaltou o presidente do BC.

Galípolo defendeu ser possível preservar programas, benefícios e pessoas que realmente precisam desses programas, mas, ao mesmo tempo, revisitar processos e gatilhos de regras, de modo a obter uma trajetória de um mix mais harmonioso e que produza menos tensão entre as políticas econômicas.

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