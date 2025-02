Galípolo diz que, mais que volume de gastos, impulso fiscal foi maior que esperado inicialmente

A- A+

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 14, que mais do que o volume de gastos, o impulso fiscal no Brasil foi maior do que o esperado inicialmente. "Atribuo isso ao fato de que teve política tributária e fiscal mais progressiva."

Ele exemplificou que a tributação foi concentrada em camadas da sociedade com tendência de consumo menor, enquanto houve programas sociais focados em camadas com consumo mais elevado - e que isso pode explicar a resiliência maior da economia.

Outro ponto foi que os precatórios também estimularam a economia do ponto de vista da demanda.

Segundo Galípolo, a soma de estímulos fiscais, elevação do crédito, impacto da seca e o ciclo do boi levaram a uma inflação mais alta, que ficou acima da meta, e consequentemente impactaram a taxa de juros. "Praticamente gabaritamos para iniciar ciclo de alta de juros", afirmou.

O presidente do BC destaca que a autarquia moveu a taxa de juros para um patamar restritivo historicamente.

As declarações foram feitas durante reunião de Galípolo com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

