A- A+

BANCO CENTRAL Galípolo diz que não interferiu em recuo sobre IOF e elogia Haddad "Cabe a todos reconhecer a agilidade do Ministério", elogiou o presidente do BC

O presidente do Banco Central Gabriel Galípolo afirmou, nesta sexta-feira, que não teve informações privilegiadas sobre decreto publicado nesta quinta-feira com mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo ele, embora tenha conversado com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, os detalhes da medida não foram compartilhados.

Galípolo elogiou ainda a atuação do ministro ao revogar partes do decreto, dizendo que "cabe a todos nós reconhecer a agilidade com que o Ministério da fazenda atuou".

"É preciso louvar e reconhecer que, poucas horas após o anúncio da medida, o ministro já havia ouvido a sociedade e os agentes do mercado", disse ele, durante palestra no Centro Cultural da FGV, no Rio de Janeiro.

Veja também