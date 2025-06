A- A+

MEIO DE PAGAMENTO Galípolo diz que Pix parcelado pode ajudar setor varejista mesmo sem mudanças na Selic Presidente do BC participou de almoço com representantes do varejo em São Paulo

Durante encontro com varejistas em São Paulo nesta terça-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o Pix parcelado deve ser uma das estratégias eficientes para estimular o setor independentemente de mudanças na taxa básica de juros, que está em 14,75% ao ano.

A nova modalidade do sistema de pagamentos do BC está prevista para setembro.

Durante o encontro com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), o presidente do BC tratou do cenário para economia, da agenda do Banco Central para o Pix e dos desafios para controle de inflação pela autoridade monetária. O varejo tem sido um dos setor produtivos mais vocais em críticas ao patamar elevado da Selic.

Em nota, o IDV afirmou que Galípolo citou arranjos que seriam mais eficientes na política econômica voltada para o varejo “sem mexer na Selic”. Um desses arranjos seria o Pix Parcelado, que permite a divisão de um pagamento em várias etapas. Ele também citou que apesar dos juros em patamares altos, a economia dá sinais de vigor:

— Muitas pessoas questionam a taxa de juros de dois dígitos, mas, mesmo assim, o país está em pleno emprego, sendo o menor nível de desemprego na série histórica do país — afirmou Galípolo.

Segundo o presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho, a entidade deve criar um grupo de trabalho específico sobre o Pix parcelado para colaborar com sugestões ao Banco Central. Participaram do encontro com o presidente do PC, empresários do setor como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, e Flávio Rocha, da Riachuelo.

Além do Pix Parcelado, a agenda do Banco Central traz o lançamento do Pix Automático, que será feita em um evento em São Paulo nesta quarta-feira. O evento contará com a presença do presidente do BC e reunirá representantes de empresas recebedoras, prestadoras de serviços de pagamentos, iniciadoras de transações e desenvolvedores de soluções de integração.

Com o Pix Automático, os consumidores vão poder autorizar, de forma prévia, pagamentos recorrentes diretamente pelo aplicativo dos bancos.

A expectativa é que a funcionalidade ganhe espaço em pagamentos de serviços como telefonia, assinaturas de streaming, mensalidades de academias, escolas e contas como luz e água, como uma alternativa ao débito automático em conta e o uso de cartões de crédito.

Veja também