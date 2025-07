Galípolo diz que prepara novo modelo para financiamento imobiliário: 'Vai ser um processo longo'

A- A+

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira (8) que a autoridade monetária prepara um modelo para dar nova alternativa à caderneta de poupança para o financiamento imobiliário. No entanto, segundo ele, o processo de transição será "longo".

— Estamos trabalhando para ver se a gente consegue fazer esse caminho de transição, do modelo antigo para um modelo novo. Não vai ser nada do dia para noite, vai ser um processo longo, a poupança está aí há muitos anos. Utilize a poupança para financiar esta transição para um modelo novo, que vai poder nos tornar mais parecido que a gente vê com nossos pares do ponto de vista do crédito imobiliário — disse durante reunião na Frente Parlamentar Empresarial (FPE).

Como mostrou o Globo, proposta, que é capitaneada pelo BC, já foi levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu celeridade na formatação do novo modelo de financiamento habitacional. Em meio à queda da popularidade, Lula quer garantir recursos para a compra da casa própria pela classe média.

O objetivo é destravar o financiamento da casa própria para a classe média. Tendo isso em vista, o governo estuda o novo formato para ser usado na compra de imóveis de até R$ 1,5 milhão. As mudanças incluem flexibilizar o volume de recursos da poupança que fica retido no BC e criar um mecanismo para aumentar a atratividade dos contratos corrigidos pelo IPCA — índice oficial de inflação.

