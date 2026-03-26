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banco de brasília Galípolo diz que tem assistido "empenho" da gestão atual do BRB para encontrar solução O presidente, no entanto, frisou que a resolução cabe ao governo do Distrito Federal

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 26, que tem assistido a um "empenho" da atual gestão do Banco de Brasília (BRB) de encontrar uma solução em meio ao imbróglio envolvendo a tentativa de aquisição do Banco Master.

Galípolo frisou, contudo, que a resolução cabe ao governo do Distrito Federal, já que o problema envolvendo o banco hoje é uma questão de patrimônio, e não de liquidez.

"Tenho assistido o empenho da gestão atual do BRB para tentar equacionar a questão e achar uma solução para a questão, que é uma questão que está menos na mão da gestão efetivamente do BRB, porque é uma questão de patrimônio e não de liquidez. E sendo uma questão de patrimônio, é uma questão que envolve uma solução fornecida pelo acionista do banco", detalhou o presidente do BC durante coletiva do Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre, que aconteceu há pouco em Brasília.

Galípolo destacou ainda que o BRB parece estar empenhado em divulgar o balanço da instituição o mais rapidamente possível, dado que um atraso nessa divulgação pode ser mal visto pelo mercado.

Ainda sobre a questão, o presidente do BC reforçou que a função da autarquia é a de fiscalização.

Ele disse que sua gestão à frente do BC tem se empenhado, de maneira recorrente, em discutir estratégias que melhorem esse trabalho de fiscalização das instituições financeiras.



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