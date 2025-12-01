Seg, 01 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RESERVAS INTERNACIONAIS

Galípolo diz que valorização do ouro contribuiu para aumento das reservas este ano

A autoridade monetária adquiriu o metal em 2025

Reportar Erro
O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 1º de dezembro, que a valorização do ouro este ano contribuiu para o aumento das reservas internacionais do País. A autoridade monetária adquiriu o metal em 2025.

"O Banco Central não está fazendo compra para comprar na baixa e se beneficiar, mas ele tem corroborado nessa linha de você conseguir sustentar um volume de reservas mais robusto, para que a gente possa enfrentar eventuais adversidades que possam aparecer", disse o banqueiro central, em evento organizado pela XP.

Leia também

• Galípolo: se não fosse alta de 3 pp no juro desde fim 2024, situação estaria muito diferente

• Galípolo: hoje, dólar está mais relacionado à política monetária, e menos a movimento de hedge

• Ouro fecha em alta com expectativas elevadas de corte de juros pelo Fed; prata salta 6%

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter