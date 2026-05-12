A- A+

Banco Central Galípolo é 1º presidente do BC brasileiro a ocupar presidência de reuniões de emergentes do BIS Conhecido como o "banco central dos bancos centrais", o BIS anunciou nesta terça-feira a escolha de Galípolo para ocupar o posto

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ser o primeiro chefe da autoridade monetária brasileira a ocupar a presidência das reuniões de banqueiros centrais de grandes economias de mercado emergentes do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).



Conhecido como o "banco central dos bancos centrais", o BIS anunciou nesta terça-feira a escolha de Galípolo para ocupar o posto. O presidente do BC brasileiro terá mandato de dois anos, contados a partir de 1º de setembro. A eleição foi feita pelos presidentes de outras autoridades monetárias.



As reuniões de banqueiros centrais das grandes economias de mercados emergentes acontecem três vezes por ano, no contexto dos ciclos de encontros do BIS. Nessa instância, os participantes trocam visões sobre riscos e desenvolvimentos macroeconômicos e financeiros, além de outros assuntos.



Galípolo substitui o executivo-chefe da Autoridade Monetária de Hong Kong, Eddie Yue. Até a segunda-feira, 11, o presidente do BC brasileiro estava em Basileia, na Suíça, participando das reuniões bimestrais do BIS. Foi nesse encontro que ele foi eleito para o cargo.

Veja também