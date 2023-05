A- A+

ECONOMIA Galípolo é eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, mas deve ficar pouco Secretário-executivo da Fazenda foi indicado para diretoria do Banco Central

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi eleito nesta sexta-feira presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Por outro lado, sua permanência no novo cargo deve ser curta em razão de sua indicação para a diretoria do Banco Central.

Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que Galípolo será indicado como diretor de Política Monetária do BC, uma das mais importantes da autarquia. O nome ainda precisa passar pelo Senado, mas a expectativa é que isso seja um processo célere. Galípolo é ventilado hoje como substituto de Roberto Campos Neto na presidência do BC em 2024.

Ele precisará renunciar ao cargo no Banco do Brasil assim que foi aprovado para o BC pelo Senado.

Veja também

PESQUISA Abragames faz mapeamento de estúdios brasileiros para traçar panorama da indústria nacional de games