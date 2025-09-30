Ter, 30 de Setembro

Galípolo é escolhido em lista da revista "Time" de lideranças globais em ascensão

Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next"

Presidente do Banco Central, Gabriel GalípoloPresidente do Banco Central, Gabriel Galípolo - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi escolhido como uma das principais lideranças globais em ascensão pela revista norte-americana Time. Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next", com um breve perfil assinado pela ex-vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath.

"Gabriel Galípolo me dá esperança de que a liderança ponderada e baseada em princípios ainda esteja viva - mesmo nestes tempos turbulentos", diz o texto.

"O mundo precisa de mais bons exemplos, e Gabriel nos mostra que um formulador de políticas progressista não tem de ser populista. Ele é um ativo incrível para o mundo da política econômica."

Segundo o perfil, o banqueiro central tem cumprido o compromisso de reduzir a inflação, beneficiando brasileiros mais pobres.

"As ações dele desde que assumiu o cargo este ano têm reafirmado a independência do Banco Central - um feito nada desprezível em um momento em que pressões fiscais podem induzir decisões míopes", diz um trecho.

A Time também elogia a versatilidade de Galípolo, que ocupou cargos desde a academia até o setor público. Ele é o único brasileiro na seção de "líderes" da lista.

