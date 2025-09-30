A- A+

LIDERANÇAS Galípolo é escolhido em lista da revista "Time" de lideranças globais em ascensão Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next"

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi escolhido como uma das principais lideranças globais em ascensão pela revista norte-americana Time. Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next", com um breve perfil assinado pela ex-vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath.

"Gabriel Galípolo me dá esperança de que a liderança ponderada e baseada em princípios ainda esteja viva - mesmo nestes tempos turbulentos", diz o texto.

"O mundo precisa de mais bons exemplos, e Gabriel nos mostra que um formulador de políticas progressista não tem de ser populista. Ele é um ativo incrível para o mundo da política econômica."

Segundo o perfil, o banqueiro central tem cumprido o compromisso de reduzir a inflação, beneficiando brasileiros mais pobres.

"As ações dele desde que assumiu o cargo este ano têm reafirmado a independência do Banco Central - um feito nada desprezível em um momento em que pressões fiscais podem induzir decisões míopes", diz um trecho.

A Time também elogia a versatilidade de Galípolo, que ocupou cargos desde a academia até o setor público. Ele é o único brasileiro na seção de "líderes" da lista.

Veja também