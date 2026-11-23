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Banco Central Galípolo: emergentes têm limites e componentes de risco cambial diferente de avançados Ele participou do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou nesta segunda-feira, 23, como interessante a discussão sobre o câmbio que ocorre neste momento, no qual ocorreram vários choques simultâneos, e afirmou que economias emergentes têm limites e componentes de risco cambial diferentes de avançados.

Galípolo lembrou que no início de 2025, em sua ida à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, levou um slide no qual falava sobre o efeito do diferencial de juros sobre o câmbio e recebeu críticas de que não se poderia colocar o câmbio dentro da lógica da política monetária. Também relembrou que ao longo do ano houve uma discussão sobre quanto do processo de desinflação era decorrente de uma dinâmica de apreciação.

"É interessante que essa discussão possa emergir agora e da maneira que está colocada, porque ela traz de uma maneira um pouco mais honesta essa discussão ... sobre os limites que um país emergente tem do ponto de vista do manejo da sua política monetária, por que ela tem sim um canal que países avançados não tem", disse o presidente do BC, que citou os exemplos de Japão e Suíça.

Galípolo mencionou a discussão trazida pela ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro e afirmou que, no Brasil, existe uma correlação bastante expressiva entre o câmbio e as expectativas e que isso entra no modelo da autoridade monetária. "O que a gente colocou ali foi dizer que o que vem da Firmus dá a entender que hoje a possibilidade de repasse está menor em função justamente da sua primeira pergunta, de uma atividade econômica que está desacelerando", acrescentou.

Ele participou do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026.

O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.

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