A- A+

ENCONTRO Galípolo fica fora de reunião de Lula com economistas; silêncio do Copom seria motivo Intervalo de restrição começa uma semana antes da reunião do Copom e termina uma semana depois da divulgação da decisão

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, ficou de fora da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com economistas e integrantes do governo para discutir os rumos da política econômica do quarto mandato, marcada para esta quinta-feira (5).

Segundo auxiliares do petista, a ausência foi motivada pelo período de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom), que impede o presidente e os diretores do BC de fazer manifestações públicas sobre a conjuntura econômica, a taxa básica de juros (Selic), o câmbio e as decisões do colegiado.

O intervalo de restrição começa uma semana antes da reunião do Copom e termina uma semana depois da divulgação da decisão. O encontro de Lula ocorre um dia após o comitê interromper o ciclo de redução dos juros e manter a Selic em 13,75% ao ano.

Chamado por Lula de última hora, o encontro reúne o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o ex-ministro Fernando Haddad, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Guilherme Melo. O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega também foi chamado.

Participam ainda os economistas Laura Carvalho e Eduardo Moreira, de viés mais progressista. Integrantes do governo afirmam que essa é a primeira rodada de encontros em que Lula pretende ouvir opiniões sobre a conjuntura econômica do país. A expectativa é de novas reuniões ouvindo outros economistas e também empresários.

Interlocutores do presidente avaliam que não há previsão que medidas de ajuste fiscal sejam anunciadas após encontro, segundo eles, Lula está numa fase de escuta. Esta é a primeira rodada de uma reunião de Lula mais ampliada sobre temas econômicos, até então, o petista vinha optando por ter essas conversas em um núcleo restrito.

Apesar do mau humor do mercado financeiro desde a sua eleição, Lula evita sinalizar nomes para sua equipe econômica no quarto mandato. Aliados avaliam que ele só deve apontar os auxiliares a partir do fim do mês.

Veja também