Galípolo: incertezas recomendam a BC não fornecer orientação sobre próximos passos
Na semana passada, o Banco Central fez uma pausa no ciclo de calibração na taxa Selic, mantendo o juro em 13,75%
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, iniciou nesta sexta-feira, 13, sua fala durante o evento Barclays Day, dizendo que não há qualquer atualização para ser feita no que se refere à mensagem sobre a condução da política monetária. "O Banco Central sempre diz que não reage a dados pontuais. Então não há qualquer tipo de atualização a ser feita relativa à política monetária", disse Galípolo.
Na semana passada, o BC fez uma pausa no ciclo de calibração na taxa Selic, mantendo o juro em 13,75%. No início do ano, a taxa era de 15%.
O banqueiro central ainda reconheceu que o atual momento é de "incerteza elevada", tanto internacional quanto doméstica. "São essas mesmas incertezas que recomendam ao Banco Central não fornecer qualquer tipo de orientação sobre o que devem ser seus próximos passos daqui em diante", reforçou Galípolo.
Ele também mencionou que essa necessidade dos agentes econômicos de saber o guidance do BC se exacerba em momentos em que resultados "vêm machucando" muito alguns setores, como a indústria.
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Galípolo pontuou, também, que muitas vezes o senso comum avalia que juros restritivos necessariamente são benéficos para o setor financeiro da economia, o que, segundo ele, nem sempre é verdade
"Às vezes, uma pessoa que entrou no site do Tesouro Direto e comprou LFT conseguiu performar melhor do que um grupo de times especialistas que está lá com terminais na sua frente, recebendo uma série de research caros e dedicados exclusivamente a fazer gestão. Isso deveria ser uma sugestão para se entender, a partir das críticas que vêm de uma narrativa que está no senso comum, que juros mais restritivos obrigatoriamente são benéficos para quem está no mercado financeiro. Essa correlação não é tão simples assim", avaliou.
Nesse sentido, Galípolo disse que não é função do BC promover consultoria financeira ou garantir rentabilidade a setores da sociedade. Ele também afirmou que o ambiente econômico atualmente está "mais conflagrado do que disputa de torcida uniformizada e comentários em postagem de rede social".