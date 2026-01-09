A- A+

APOIO Galípolo liga para Lula e Haddad para agradecer apoio sobre Master Mesmo em férias, Haddad acompanha com atenção e preocupação a investigação do TCU sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, telefonou para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para agradecer o apoio de ambos em relação ao caso Master, conforme apurou a reportagem.

Na quarta-feira, 7, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) registrou que, mesmo em férias, Haddad acompanha com atenção e preocupação a investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo BC.

O ministro teria conversado com o presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, para entender a situação do processo. Na semana que vem, há expectativa de uma reunião entre Galípolo, Haddad, Vital e Jhonatan de Jesus, o relator do caso na Corte de Contas.

Fontes ligadas ao Palácio do Planalto afirmam que o presidente Lula também está atento ao desenrolar do processo.

O receio é que uma possível reviravolta na liquidação do Master resulte em instabilidade no mercado financeiro no início do ano eleitoral.

A investigação foi deflagrada pelo ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso, que chegou a determinar uma inspeção no BC para apurar os passos que levaram à liquidação.

A inspeção, no entanto, está parada devido a um recurso da autoridade monetária. O ministro pediu que a inspeção seja analisada pelo plenário do TCU, que só volta de recesso na sexta-feira, dia 16.

Em entrevista nesta sexta-feira, 9, o presidente do TCU afirmou que não é papel da Corte de Contas eventual tentativa de reversão da liquidação Master.

Ao SBT News, ele disse, contudo, que há competência do Tribunal para a fiscalização do processo e da atuação do BC na questão.

Vital do Rêgo também adiantou que o processo deve ser concluído em breve.

