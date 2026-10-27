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PRESIDENTE DO BC Galípolo nega estar sendo cotado para Fazenda: "Meu mandato vai até o final de 2028" Presidente do BC ainda disse que o órgão só vai intervir no mercado de câmbio se identificar disfuncionalidade

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou nesta terça-feira que esteja sendo cotado para assumir o Ministério da Fazenda e sinalizou que fica no cargo atual até o fim do seu mandato, em dezembro de 2028.

"Não existe estar sendo cotado. Para economista, não tem cargo mais legal do que eu tenho. Estou muito contente aqui. Meu mandato vai até o final de 2028", disse quando questionado se avaliaria deixar o BC se fosse convidado para comandar a Fazenda.

O presidente do BC ainda disse que o órgão só vai intervir no mercado de câmbio se identificar disfuncionalidade.

"Quando a gente ver, a gente vai atuar, a gente atua só em casos de disfuncionalidade".

Em relação à coordenação citada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, entre Fazenda e o BC em relação a uma normalização no mercado após o resultado das eleições, Galípolo disse que se trata apenas da operacionalização do leilão de títulos do Tesouro Nacional, feita pelo BC.

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