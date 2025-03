A- A+

Banco Central Galípolo nega orientações de Sidônio no Banco Central: "A comunicação do BC é autônoma" Presidente também falou sobre jantares com políticos e artistas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou nesta quinta-feira orientações do ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Sidônio Palmeira, na comunicação do BC.

— Sidônio talvez seja um dos ministros mais zelosos com a autonomia do BC. Não consegui nem marcar um café. Sobre a comunicação do BC, não fez nenhuma orientação. A comunicação do BC é autônoma — garantiu, em entrevista.

Sidônio foi o marqueteiro da campanha do presidente Lula — da qual Galípolo participou — e tem orientado diversas áreas do governo.

O presidente do BC foi questionado também sobre jantares com políticos e artistas. Ele disse que "nem sempre janta sozinho".

— Quando me reúno com artistas plásticas, eles têm uma visão política. E espero que ao longo dos quatro anos eu não que jantar sozinho.

