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Banco Central Galípolo nega que houve possibilidade de cortar Selic em dezembro de 2025 Presidente do Banco Central participou do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou nesta segunda-feira, 23, que houvesse possibilidade de cortar a Selic em dezembro de 2025 e afirmou que a economia ainda mostrava sinais de bastante resiliência na época. "Queríamos ter essa convicção maior de que tinha sido feito o trabalho", disse

Ele emendou que, se alguém hoje diz que a autoridade monetária perdeu a oportunidade de cortar no fim de 2025, essa pessoa está "entregando que não entende como é que funcionam as relações mínimas de economia".

Galípolo participou do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026.

O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.

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