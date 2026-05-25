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Banco Central Galípolo: política monetária vem funcionando e colocando crescimento mais próximo do potencial "A gente vê o comportamento de vários indicadores, como a gente chama aqui, cíclicos, suavizando ao longo desse período a partir de um patamar de taxa de juros mais contracionista", afirmou Gabriel Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira (25), que a política monetária vem funcionando e colocando o crescimento mais próximo do potencial.



"Ela vem botando o crescimento em um patamar mais próximo, por exemplo, do nível que a gente entende que é o potencial de crescimento da economia brasileira. A gente vê o comportamento de vários indicadores, como a gente chama aqui, cíclicos, suavizando ao longo desse período a partir de um patamar de taxa de juros mais contracionista", disse.

As declarações foram realizadas durante coletiva à imprensa sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2025.

Galípolo ponderou que, para prazos mais curtos, as projeções estão contaminadas por duas variáveis, de um lado o choque de oferta referente ao conflito no Irã e de outro um segundo choque de oferta relativo ao El Niño.

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