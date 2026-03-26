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CASO MASTER

Galípolo: processo sobre Paulo Souza e Belline está na CGU; investigação criminal é da PF

Declaração aconteceu em entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM)

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Gabriel GalípoloGabriel Galípolo - Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 26, que os processos envolvendo os dois ex-servidores da autarquia acusados de conluio com o Banco Master estão sendo conduzidos pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Polícia Federal, após uma auditoria interna sobre o tema

"A gente passou o processo para a CGU e, agora, a CGU vai dar continuidade, do ponto de vista legal, àquilo que se refere à questão administrativa. Do ponto de vista criminal, é uma investigação que segue com a Polícia Federal", disse o banqueiro central, em entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM).

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O próprio BC identificou indícios de que o ex-diretor de Fiscalização Paulo Souza e o então chefe do departamento de Supervisão Bancária, Belline Santana, teria recebido vantagens ilícitas para atuar em favor do Banco Master dentro da própria instituição.

A autarquia enviou as suspeitas para a CGU, que apura o caso, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


 

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