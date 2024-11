Galípolo: Quero sublinhar a fortaleza que é institucionalmente o Banco Central

A- A+

O diretor de Política Monetária e presidente do Banco Central no próximo ano, Gabriel Galípolo, voltou a fazer elogios ao trabalho técnico da autarquia e ao processo de transição, após a conquista da autonomia da instituição.

"Hoje nós temos ali diretores que foram indicados pelo governo anterior e diretores indicados pelo governo atual, trabalhando em mais absoluta harmonia, não só pessoal, mas especialmente profissional e técnica", frisou. "Então eu acho que isso é um ótimo exemplo que o Banco Central dá de força institucional, de ser um pilar institucional", completou Galípolo, que também afirmou que está contente de participar do processo de transição do BC.

O diretor ainda disse que nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) o nível de divergência se restringe muito após a análise de dados dos 45 dias anteriores.

"A conversa é tão franca e honesta intelectualmente que a pessoa não quer apresentar o argumento para vencer o outro: quer apresentar o argumento para expor algum tipo de dúvida que possa existir porque se tem uma coisa que precisa ter, quando você está no BC, é humildade", salientou.

Galípolo também brincou com o público, em evento promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo, ao dizer que "já completou a carteirinha no BC", por já ter cortado, mantido e elevado a taxa Selic enquanto membro do Comitê de Política Monetária.

"Subir juros em quatro anos de mandato é normal; se pretende ser Miss Simpatia, lugar não é o BC", disse.

O futuro presidente da autarquia reiterou o quanto o BC é uma fortaleza institucional.

"Eu gostaria muito que, com o tempo, cada vez menos a possibilidade de que o arcabouço de qualquer tipo de política pública, inclusive da política monetária, fosse menos função das idiossincrasias pessoais de cada um, e que fosse muito mais uma resposta àquilo que é o arcabouço institucional e legal, uma evolução institucional fantástica para o País", enfatizou

