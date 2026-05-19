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BANCO CENTRAL Galípolo: questão de Paulo Souza e Belline Santana é uma das mais graves da história do BC Presidente do Banco Central disse que todo o corpo técnico do BC sente um "efetivo luto com o que aconteceu"

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfatizou nesta terça-feira (19) que a questão envolvendo o ex-diretor Paulo Souza e o ex-servidor Belline Santana foi uma das mais graves da história da autarquia.

"Foi gravíssimo e, de novo, só a Justiça vai determinar o que realmente aconteceu, mas o afastamento de dois servidores do Banco Central, de carreira, eu acho que é um dos fatos mais graves que já aconteceu na história do Banco Central", disse ele, sobre o caso dos funcionários que envolveu a fiscalização do Banco Master.

Galípolo emendou que todo o corpo técnico do BC sente um "efetivo luto com o que aconteceu".

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