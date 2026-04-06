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BC Galípolo reforça 'cautela' na política de juros Presidente do BC fez apresentação em evento na sede da FGV nesta segunda-feira, no Rio. Segundo ele, é necessário manter serenidade para 'entender melhor' o cenário e tomar decisões 'mais seguras'

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira o sinal de “cautela” na condução da política de juros, ao fazer discurso em evento na sede da Fundação Getulio Vargas (FGV).

– No BC, usei a palavra “cautela” mais vezes do que usei em toda a minha vida. Cautela acompanhada de serenidade – disse Galípolo, que falou sem acompanhar discurso escrito.

Segundo o banqueiro central, a menção à serenidade deve-se ao fato de que a cautela serve para “entender melhor” o cenário e tomar decisões “mais seguras”.

Para Galípolo, o momento atual da política de juros se beneficia da “cautela”, porque “medidas mais cautelosas nos permitiram enfrentar” o que chamou de mais um “choque de oferta”, de 2020 para cá, “de forma mais confortável”. Segundo Galípolo, essa forma mais confortável inclui crescimento econômico “mais próximo do potencial” e taxa de câmbio comportada.

– De outro lado, o mercado de trabalho segue apertado e as expectativas de inflação já estavam desancoradas – completou o presidente do BC.

Na semana passada, Galípolo já havia afirmado que o BC tem mantido uma posição conservadora na condução da política de juros. A guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, iniciada na virada de fevereiro para março, atingiu em cheio a rota já traçada pelo BC.

Isso porque o encarecimento dos combustíveis, diante da escalada nas cotações do petróleo decorrente do conflito, pode espalhar aumentos de custos pela economia, pressão inflacionária que não estava no cenário.

Em janeiro, o BC havia sinalizado que começaria a cortar a Taxa Selic (a taxa básica de juros, hoje em 14,75% ao ano) na reunião de março do Comitê de Política Monetária (Copom). Os juros estão nos maiores níveis em duas décadas e contribuíram para estagnar a economia no segundo semestre do ano passado.

Com o início da nova guerra, economistas e investidores passaram a duvidar das condições para seguir com o plano anunciado em janeiro. Os preços dos combustíveis dispararam logo no início de março.

Mesmo assim, o Copom decidiu cortar a Selic, embora o corte tenha vindo menor: antes da guerra, esperava-se uma redução inicial de 0,5 ponto, mas o BC cortou a taxa básica em apenas 0,25 ponto.

A reviravolta também mudou as projeções para o ciclo de baixa como um todo. Antes da guerra, economistas estimavam que a Selic chegaria ao fim do ano em 12%, segundo o Boletim Focus, pesquisa sobre projeções que o BC faz com analistas de mercado. A edição mais recente do Focus, divulgada nesta segunda-feira, já aponta para uma Selic em 12,5% no fim do ano.

Em parte, como reação ao aumento das projeções para o IPCA, o principal índice de inflação do país, calculado pelo IBGE. Antes da guerra, as projeções apontavam para uma alta de 3,91% no índice este ano, pouco acima da meta perseguida pelo BC, de 3,5% no acumulado em 12 meses.

No Focus divulgado nesta segunda-feira, as projeções para o IPCA de 2026 já estão em 4,36%, já perto do teto da meta, que é de 4,5%, considerando a margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menor.

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