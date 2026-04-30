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BRASIL Galípolo se reúne com a governadora do Distrito Federal, que busca apoio para socorro ao BRB Celina Leão busca diálogo para enfrentar crise de banco estatal

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, vai se reunir com a governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PL) nesta quinta-feira na manhã desta quinta-feira. O encontro acontece em meio à busca de um socorro financeiro ao Banco de Brasília ( BRB), que enfrenta uma crise de liquidez após operações com o Banco Master.

A reunião vai acontecer na sede do BC, entre 10h30 e 11h30, segundo a agenda oficial do presidente da autoridade monetária. Além de Galípolo, também devem participar o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, e o diretor de regulação, Gilneu Francisco.

O governo do DF negocia um empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e sindicato de bancos para capitalização do BRB. Ao Globo, o presidente do banco, Nelson de Souza disse que o objetivo do empréstimo é ganhar tempo e reduzir os custos da operação.

Nesta semana, a governadora chegou a solicitar uma audiência com urgência com o presidente Lula para discutir o tema.





Nesta quarta, o Tesouro Nacional confirmou o recebimento do pedido do governo do DF por um aval do órgão para realizar este empréstimo.

O aval do Tesouro permite que os juros sejam mais aixos e facilita a concessão do empréstimo. O DF tenta obter recursos para capitalizar o BRB em maio, com o objetivo de cobrir o buraco deixado por conta das transações com o Banco Master.

No entanto, o secretário do Tesouro, Daniel Leal, ressaltou que o pedido foi enviado com informações incompletas. Ele ainda indicou que o pleito deve ser recusado, devido a situação fiscal delicada enfrentada pelo governo da capital federal.

— Tendo ou não capacidade de pagamento, eu tenho que fazer análise de todo pleito. Então, se há um pedido de um estado de uma operação de crédito específica, o Tesouro vai analisar de acordo com os normativos vigentes. A capacidade de pagamento é um dos critérios que vai impedir, nesse sentido, de que a garantia da União seja concedida, entre outros, com uma análise completa de todos os itens que vão permitir ou não a concessão da garantia pelo Tesouro — completou o secretário.

No entanto, ele ressaltou que não pode adiantar a decisão pela aprovação ou não do pedido, e que isso só acontecerá nos autos oficiais do processo.

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