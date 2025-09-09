A- A+

BRASIL Galípolo se reúne com presidente do Banco Master, após BC negar venda ao BRB Diretores de Fiscalização e de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central também participam

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne nesta terça-feira com Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima. O encontro ocorre na semana seguinte ao BC negar compra de parte do Master pelo BRB, na última quarta-feira.

Além de Galípolo, participam da conversa o diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino Santos, e o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Gomes.

Na última sexta, Galípolo disse que o caso Master não traz nenhum risco de estabilidade ao sistema financeiro brasileiro. Segundo ele, não há qualquer tipo de ameaça já que o sistema brasileiro é um dos mais hígidos e seguros do mundo, com reservas de liquidez abundantes.



— O sistema brasileiro é totalmente hígido do ponto de vista de estabilidade. É um dos mais seguros, hígidos e solventes do mundo. Tem reservas de liquidez abundantes no sistema. É um sistema bastante seguro e hígido. Não há qualquer tipo de ameaça ao sistema — disse em entrevista para comentar novidades na segurança do Pix.

Entenda: Por que BC barrou compra do Master pelo BRB e como fica a situação dos dois bancos

O presidente, no entanto, não falou especificamente da decisão do BC em relação à operação entre BRB e Master. Segundo ele, como se trata de um processo específico de instituições financeiras, a decisão está protegida por sigilo bancário por lei.

O bloqueio à operação foi anunciado na noite de quarta-feira, sem detalhamento dos motivos que embasaram a decisão.

Veja também