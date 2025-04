A- A+

MERCADO Galípolo se reúne neste sábado com grandes bancos e FGC em meio à expectativa sobre compra do Master Encontro contará com os principais executivos do setor bancário, de instituições como BTG, Itaú, Santander e Bradesco

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem reunião extraordinária marcada para este sábado com representantes de Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual e Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no BC em São Paulo. O encontro ocorre uma semana depois de o BRB surpreender o mercado com uma operação de compra do Banco Master, no qual assumiria 58% do capital total, mas não seria o controlador da instituição. O negócio é estimado em US$ 2 bilhões e depende de aval do BC.

A lista de participantes do encontro inclui nomes dos principais executivos do setor bancário: Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, Mario Leão, presidente do Santander, Milton Maluhy, presidente do Itaú, André Esteves, presidente do conselho do BTG e Daniel Lima, diretor-presidente do FGC.

Quando a operação foi anunciada, o BRB deixou claro que não se interessava pela integralidade do Banco Master. Ficariam de fora da operação ativos como precatórios e participações em empresas. Correndo por fora, o BTG, que analisou anteriormente a compra do banco, tinha interesse na compra destes ativos que ficaram de fora. Em nota ao longo da semana, porém, o banco disse apenas que analisa oportunidades.

Embora o BC tenha até 360 dias para analisar a operação, agências de classificação de risco tem manifestado cautela em relação ao negócio que envolve a compra de 49% das ações com voto do Master por um banco público. Ontem, a Fitch colocou em observação as notas do BRB e do Master. A S&P fez o mesmo na véspera com o BRB. E a Moody’s apontou incertezas no negócio.

Números do Master contidos no balanço de 2024 mostram que o banco tem patrimônio líquido de R$ 4,7 bilhões e uma concentração de vencimentos de CDBs até junho que somam R$ 7,6 bilhões. Nos últimos anos, o banco cresceu rapidamente oferecendo taxas de até 140% do CDI, patamar acima do praticado por outros bancos.

