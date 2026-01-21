A- A+

BRASIL Galípolo ser reúne com ministro do TCU para discutir processo que apura compra do Master pelo BRB O Banco Central estava sem acesso aos documentos do caso, que foi liberado recentemente

O presidente do Banco Central (BC) Gabriel Galípolo vai se reunir nesta quarta-feira com o vice-presidente do Tribunal de Contas da União ( TCU), Jorge Oliveira, para discutir o processo das Corte de Contas envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

A reunião com Oliveira está marcada para acontecer às 11h desta quarta, segundo consta na agenda de Galípolo.

Jorge Oliveira é relator do processo sigiloso do TCU que trata da compra do Master pelo BRB no ano passado. A relatoria era de Jonathan de Jesus, e foi repassada ao vice-presidente da Corte. Em setembro do ano passado, Jonathan que estabeleceu sigilo e impediu que o BC tivesse acesso aos documentos do caso. Ele também é relator do processo que questionou a liquidação do Master pelo Banco Central.





O processo só foi aberto para o Banco Central em 15 de janeiro. Até então, a autoridade monetária não tinha acesso aos documentos do caso. Os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro, por outro lado, puderam enviar documento e acessar os autos do processo durante este período.

A reunião desta quarta é justamente para discutir sobre como o caso será tratado, agora sob a relatoria de Jorge Oliveira. Galípolo tem costurado acordos com ministros do TCU para evitar a reversão de decisões do BC no caso do Banco Master. A autoridade monetária proibiu a compra do banco pelo BRB em setembro, e decretou a sua liquidação em novembro.

