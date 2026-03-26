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Economia Galípolo vê Brasil em posição melhor ante impacto de guerra, mas teme efeito duradouro sobre preços Presidente do BC diz que conservadorismo adotado por Copom concede mais tempo para analisar cenário

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, avaliou que o conservadorismo adotado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na condução da taxa Selic e o perfil exportador de petróleo dá uma posição mais confortável para o colegiado avaliar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre a economia local.

Por outro lado, Galípolo destacou que o mercado já antecipa efeitos mais duradouros do conflito sobre preços por restrições de oferta de petróleo e de outros produtos em função dos ataques bélicos. O presidente do BC ainda ressaltou que é preciso prestar atenção na transmissão do choque do petróleo para os preços de outros produtos e serviços, especialmente em um momento em que a atividade no Brasil está resiliente.

--- No caso do Brasil, o que aconteceu ao longo de 2025, o conservadorismo que a gente adotou reservou uma posição melhor do que se a gente não tivesse sido conservador. Nos permite ter uma gordura para analisar o desdobramento sobre a economia --- disse.

--- A posição que o BC do Brasil está hoje tem alguns benefícios por ser exportador líquido de petróleo e por conservadorismo dos juros. Por outro lado, é muito importante prestar efeitos de segunda ordem, em especial em economia que tem mostrado tanta resiliência --- completou.

Nesse contexto, o presidente mencionou que a concentração de choques de oferta nos últimos anos ensinou aos banqueiros centrais que é difícil se ancorar na tese de que os efeitos são transitórios. Desde 2020, o mundo teve que lidar com os desdobramentos da covid-19, da guerra entre Ucrânia e Rússia, das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e agora, com o conflito no Oriente Médio.

--- É algo também que põe os banqueiros centrais em uma situação complexa. Você vai falar: é mais um choque temporário. É o quarto choque temporário em 10 anos? Isso vai dando rodadas de piora no nível de preço que tendem a causar sim uma sensação de desconforto à população.

Galípolo destacou que a incerteza em relação ao conflito reduz a confiança do BC sobre as projeções de inflação de longo prazo. Atualmente, a autoridade monetária mira o terceiro trimestre de 2027 para colocar a inflação na meta de 3,0%. Para esse horizonte, a projeção atual é de 3,3%, apenas 0,10 ponto percentual maior do que a projeção anterior, realizada em janeiro, antes do conflito, aumento considerado pequeno pelo mercado financeiro.

--- A confiança que a gente tem em 10 pontos base em uma projeção se reduz. Muitas vezes, a composição passa a ser mais relevante do que número cheio, tem que fazer análises mais qualitativas do que está acontecendo para ter uma inflação mais alta --- avaliou.

O BC começou a cortar a taxa Selic neste mês, com um ritmo de 0,25pp, de 15% para 14,75%, mas deixou em aberto os próximos passos do ciclo de corte diante da alta incerteza, sobretudo com os desdobramentos da guerra.

Em relação à atividade econômica, Galópolo destacou que, no Brasil, normalmente se vincula um choque de petróleo a um efeito favorável sobre o Produto Interno Bruto (PIB), dado que o país é exportador líquido, mas esse resultado está relacionado a um choque de demanda. No caso atual, o que está se desenhando é um choque de oferta, que pode ter um efeito contrário.

--- Todos os banqueiros centrais entendem que em uma situação como essa de choque de oferta tende-se a ter mais inflação e menos crescimento. E talvez, quanto mais aguda for a crise, maior impacto nessa segunda parte --- afirmou. --- Temos uma tendência no Brasil em estabelecer uma correlação positiva entre preços de petróleo e crescimento, mas isso geralmente decorre de uma pressão de demanda nos preços de petróleo, não é a natureza desse choque agora.

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