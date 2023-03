Gamer compra todos os jogos de Wii U e Nintendo 3DS após anúncio de encerramento permanente de venda

A- A+

O youtuber Jirard Khalil, do canal The Completionist, comprou todos os jogos disponíveis na eShop para os consoles Wii U e Nintendo 3DS. Tal decisão foi tomada depois que a empresa de jogos eletrônicos japonesa anunciou que a venda para ambos aparelhos seria fechada permanentemente a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Com isso, usuários não poderão mais adquirir e baixar os games digitais nos dois aparelhos mencionados.

Visando a não perder a oportunidade de acessar o conteúdo, o gamer gastou US$ 22.791 (R$ 120 mil) na versão digital de cada jogo para as duas plataformas. Foram usados US$ 13.118 (R$ 69 mil) em 1.547 games no Nintendo 3DS, e US$ 9.673 (R$ 51 mil) em 866 jogos do Wii U.

Segundo o portal Comic Book, não foi só uma quantia grande de dinheiro que ele gastou. Jirard também investiu uma quantidade significativa de tempo para comprar todos os jogos nos dois consoles, além de administrar o espaço de armazenamento para tanto, sendo 1,2 terabyte no Wii U e 267 gigabytes no Nintendo 3DS.

O gamer disse, em vídeo publicado no último sábado, que optou por transferir o pagamento para vales-presentes com o intuito de acelerar o procedimento. Além disso, contou com o empenho de toda uma equipe nesta iniciativa.

O youtuber relatou ainda não ter conseguido patrocínio para esse vídeo específico, mas fechou acordos de publicidade para outras publicações. Com a soma dos pagamentos, foi possível concluir o objetivo principal.

Diante do acervo robusto que agora possui, Jirard afirmou que pretende doar todos os jogos para a Video Game History Foundation (Fundação da História do Video Game), que visa a preservar os títulos e suas mídias.

Após efetuar tantas compras, o youtuber também somou várias moedas no sistema da eShop, que representam descontos. Ele se comprometeu a gastá-las apenas na aquisição de jogos independentes para o Nintendo Switch.

