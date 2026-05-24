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loterias Ganhadores da Mega-Sena de 30 anos: apostas do Rio e de Fortaleza levam prêmio; veja resultado Concurso 3010 é especial em comemoração a 30 anos de Mega-Sena, prêmio é de R$ 336.340.043,67

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (24) o sorteio especial do concurso 3.010 da Mega-Sena, em celebração aos 30 anos. O valor do prêmio foi de R$ 336.340.043,67 milhões.



Os números sorteados foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. Duas apostas, uma do Rio de Janeiro e outra de Fortaleza, acertaram os seis números e levam R$ 168.170.026,83, cada.

E os outros ganhadores?

Com 5 acertos, 590 apostas foram ganhadoras e levam R$ 13.890,02. Com 4 acertos, 37.565 apostas levaram R$ 311,65.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 3.010 (24/05/2026) — R$ 336.340.043,67

Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

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