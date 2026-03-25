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Economia Ganhadores do Nobel de Economia vão liderar rede de pesquisa para embasar políticas públicas Iniciativa brasileira da Fundação Lemann será sediada na Universidade de Zurique, coordenada pela francesa Esther Duflo e pelo indiano Abhijit Banerjee

Dois ganhadores do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas participaram hoje em São Paulo do lançamento de uma iniciativa brasileira (que será sediada na Suíça) para conectar conhecimento acadêmico com decisões de governos.

Financiada pela Fundação Lemann (do bilionário Jorge Paulo Lemann, ligado à Ambev e à 3G Capital), o projeto de R$ 33 milhões será constituído de uma rede de pesquisadores que promoverão a produção e uso de dados sólidos de pesquisas com políticas públicas nos países em desenvolvimento.

Batizada de Lemann Initiative, a rede terá sede na Universidade de Zurique, e será coordenada pelos laureados Esther Duflo e Abhijit Banerjee, ambos casados e professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

No lançamento na Pinacoteca do Estado, os organizadores prometeram direcionar a rede na "promoção de excelência acadêmica, engajamento com políticas públicas e parcerias institucionais para fortalecer o papel das evidências na tomada de decisões públicas".

A fundação afirma que pretende usar a nova colaboração para promover encontros para ajudar a desenvolver novas lideranças que implementem ações inovadoras.

A iniciativa será parceira de dois projetos já existentes na área, o desenvolvidos conjuntamente com duas instituições parceiras, o Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) e a Data Evaluation and Policy Training (Adept), com as quais os acadêmicos que a dirigem já trabalham.

Banerjee e Duflo, junto com Michael Kremer, ganharam o Nobel de em 2019 por sua abordagem experimental no combate à pobreza. Os dois ajudaram a desenvolver uma ciência econômica mais pragmática, ancorada em questões específicas e gerenciáveis que poderiam ser validadas por meio de testes controlados randomizados — metodologia de pesquisa consagrada por estudos médicos clínicos.

Usando uma abordagem de pesquisa mais pontual, Duflo e Bannerjee conseguiram avaliar a eficácia de políticas públicas que eram difíceis de investigar usando apenas teoria macroeconômica e métodos mais abstratos.

Banerjee conduziu, por exemplo, algumas das primeiras avaliações rigorosas das políticas de concessão de microcrédito, descobrindo que, embora ajude pequenas empresas, nem sempre é a uma panaceia universal para erradicar a pobreza.

Segundo Duflo, o desafio de aproximar Estado e academia no mundo em desenvolvimento não é mais tanto o de acesso ao conhecimento científico, mas de deslocar um pouco a academia para a realidade política.

— A questão não é tanto de vontade dos formuladores de políticas em tomar decisões baseadas em evidências. Muitos deles estão bastante dispostos a usar evidências porque têm orçamentos limitados e querem atingir seus objetivos — afirmou a economista. — O caminho se trata mais de criar uma cultura em que formuladores de políticas estão eles próprios envolvidos com a investigação de evidências, que entendam o que isso significa e qye, por exemplo, possam participar de programas onde que trilhem esse caminho junto com os pesquisadores. Isso é diferente de simplesmente dizer 'aqui está o meu parecer técnico, então isso é o que você deveria fazer'.

Segundo Bannerje, um dos desafios de cientistas e acadêmicos em lidar com o poder público é que, junto da população, ele também tem sido contaminado por *fake news* e outros tipos de fenômenos modernos de desinformação. Exemplos disso são a gestão de saúde no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil e nos Estados Unidos, países onde alguns governantes adotaram medidas questionáveis para tentar frear o vírus.

O economista diz que o alinhamento do discurso de algumas autoridades a crenças nocivas é parte desse fenômeno.

— Existe hoje uma grande miscelânea global de falsa ciência e 'meia ciência', e o que está acontecendo nos EUA tem relação com o fato de um certo grupo de pessoas, talvez 30% da população, estar sendo bombardeado com coisas sem nenhum sentido, e não saber separar isso. E essas informações são embaladas em linguagem científica, não de medicina popular — diz o indiano.

Segundo os pesquisadores, se tomadores de decisão tiverem um papel dentro do ecossistema da produção de conhecimento, essa aproximação pode ajudar indiretamente a aliviar essa crise, ainda que não seja este o objetivo principal de sua nova iniciativa.

Na parceria anunciada, a Universidade de Zurique deve oferecer a infraestrutura concreta de que vão precisar.

— O que esperamos poder criar em Zurique é realmente um núcleo de educação para pessoas aprenderem métodos de avaliação de políticas, com testes de controle randomizado e outros, por meio da plataforma Adept, que é uma rede de escolas usando uma combinação de educação presencial e à distância para ensinar e popularizar os métodos disponíveis de análise de políticas — diz Duflo.

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