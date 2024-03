Ganhadores da quina da Mega-Sena em Pernambuco apostam alto; um deles vai receber R$ 117 mil

A- A+

Nesta quinta-feira (14), o sorteio da Mega-Sena fez duas apostas ganhadoras da quina do prêmio em Pernambuco. Os sortudos apostaram em Caruaru, no Agreste do Estado, e em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ninguém acertou os seis números sorteados, que foram: 01-11-19-20-28-48.

O prêmio para ganhadores da quina neste concurso foi de R$ 39.206,07. Contudo, os apostadores pernambucanos apostaram mais alto.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5 e, quanto mais números a pessoa marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Quem preenche sete números no bilhete paga R$ 35 na aposta e quem marca oito desembolsa R$ 140.

Para cada número a mais que o jogador aposta, seu ganho é multiplicado. Se o jogador jogar 6 números, a quantidade de vezes que recebe a quina é 1; se jogar sete números, a quantidade de vezes que recebe a quina é 2; se jogar 8 números, a quantidade de vezes que recebe a quina é 3; e assim por diante.

Em Caruaru, a aposta feita na Lotérica Difusora Ltda foi feita com 7 números. Por isso, o ganhador receberá a quantia de R$ 78.412,14, equivalente a duas vezes o valor pago para pessoas que apostaram apenas seis números.

Já em Paulista, a aposta feita na Lotérica Grande Jogada foi feita com 8 números. A premiação para o sortudo ou sortuda é de R$ 117.618,21, três vezes o valor pago da quina (R$ 39.206,07).

